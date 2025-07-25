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"دخل في غيبوبة تاني".. مستجدات الحالة الصحية لحارس وادي دجلة

12:21 م الجمعة 25 يوليه 2025
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    بونجا حارس مرمى دجلة
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    بونجا حارس مرمى دجلة
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    احتفال بونجا حارس وادي دجلة بالصعود إلى الدوري المصري الممتاز
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    بونجا حارس مرمى دجلة
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كتبت-هند عواد:

كشف أحمد صابر لاعب إنبي السابق، مستجدات الحالة الصحية لمحمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمى وادي دجلة، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، خلال الأيام الماضية.

وكتب صابر عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حالة بونجا غير مستقرة تانى ودخل فى غيبوبة تانى، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه".

وأضاف: "الدعاء يغير الأقدار كل اللي يشوف البوست يدعي بنية خالصة لوجه الله يقومه لولاده بالسلامة يارب العالمين".

وتعرض بونجا لمشكلات صحية حادة في الجهاز الهضمي والكبد، تسببت في إصابته بمرض الصفراء.

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بونجا حارس مرمى وادي دجلة الحالة الصحية لبونجا
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