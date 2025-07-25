لحراس المرمى.. تقنية جديدة تدخل مران الأهلي

كتبت-هند عواد:

ظهرت إحدى التقنيات الحديثة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال معسكر الإعداد المقام حاليا في تونس.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي على موقع "فيسبوك"، صورا لمصطفى شوبير حارس مرمى الفريق في المران، يرتدي كاميرا مثبتة على رأسه تسمى " GoPro"، وتستخدم تلك الكاميرا لتسجيل كل حركات اللاعبين من منظور الحارس.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، تم استخدام تلك الكاميرا في بطولة كأس العالم الماضية 2025، لكن للحكام، لتقديم مزيد من الرؤية والتعليم حول الحالات التحكيمية في المباريات.

وبالنسبة لحراس المرمى، تستخدم تلك الكاميرا لتحليل تمركز الحارس في الكرات العرضية وردة فعله، للمساهمة في تصحيح الأخطاء بدقة.