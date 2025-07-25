قبل الإعلان عنه.. صفقة الزمالك تصل معسكر الفريق

كتب - مراسل مصراوي:

وصلت صفقة جديدة معسكر الفريق الأول كرة القدم بنادي الزمالك، المقام في العاصمة الإدارية استعدادا للموسم الجديد 2025/26.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن المغربي عبد الحميد معالي وصل معسكر الزمالك بالعاصمة الإدارية أمس الخميس.

وأوضح المصدر أنه سيتم الإعلان عن صفقة انضمام اللاعب المغربي قادما من نادي اتحاد طنجة، خلال الساعات المقبلة.

وشارك اللاعب صاحب الـ 19 عاما في 30 مباراة مع اتحاد طنجة بجميع مسابقات موسم 2024/25، ساهم خلالهم في تمريرتين حاسمتين.

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