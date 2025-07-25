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بعد إثارته للجدل.. أحمد فتوح يغلق حسابه على "إنستجرام"

10:40 ص الجمعة 25 يوليه 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 8 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 8 صورة
    أحمد فتوح يغلق حسابه على إنستجرام
  • عرض 8 صورة
    أحمد فتوح يهرب من الكاميرات أثناء حضوره حفل راغب علامة (4)_4
  • عرض 8 صورة
    أحمد فتوح من أحد الحفلات بالساحل الشمالي رفقة إمام عاشور (1)
  • عرض 8 صورة
    أحمد فتوح من أحد الحفلات بالساحل الشمالي رفقة إمام عاشور (3)
  • عرض 8 صورة
    أحمد فتوح من أحد الحفلات بالساحل الشمالي رفقة إمام عاشور
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كتبت-هند عواد:

أقدم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تصرف غريب، بعد إثارته للجدل على حسابه بموقع "إنستجرام".

وأغلق أحمد فتوح حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدما تعرض لانتقادات من جماهير الأبيض، بسبب نشر صورته من حفل زفاف شقيقته.

أحمد فتوح يغلق حسابه على إنستجرام

وتعرض اللاعب للانتقادات، أن الصورة جاءت بعد إيقافه وتوقيع غرامة عليه قدرها مليون جنيه، لخروجه من معسكر الفريق لمرض عمه، وظهوره بعدها في إحدى الحفلات الغنائية في الساحل الشمالي.

وقبل غلق حسابه، كتب اللاعب: "هو ليه كله ما أنزل صورة الناس بتفضل تنزلها وكل واحد يقول اللي على هواه، بتدخلوا الزمالك والجمهور وتخلوا الناس تكرهني مهما تعملوا أنا مش فارق معايا وأنا بحب النادي وبقدر جدا جماهير الزمالك العظيمة ودي صورة من فرح أختي قديمة".

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أحمد فتوح الزمالك أحمد فتوح يثير الجدل أحمد فتوح يغلق حسابه على إنستجرام
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