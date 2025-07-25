بعد إثارته للجدل.. أحمد فتوح يغلق حسابه على "إنستجرام"

كتبت-هند عواد:

أقدم أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تصرف غريب، بعد إثارته للجدل على حسابه بموقع "إنستجرام".

وأغلق أحمد فتوح حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدما تعرض لانتقادات من جماهير الأبيض، بسبب نشر صورته من حفل زفاف شقيقته.

وتعرض اللاعب للانتقادات، أن الصورة جاءت بعد إيقافه وتوقيع غرامة عليه قدرها مليون جنيه، لخروجه من معسكر الفريق لمرض عمه، وظهوره بعدها في إحدى الحفلات الغنائية في الساحل الشمالي.

وقبل غلق حسابه، كتب اللاعب: "هو ليه كله ما أنزل صورة الناس بتفضل تنزلها وكل واحد يقول اللي على هواه، بتدخلوا الزمالك والجمهور وتخلوا الناس تكرهني مهما تعملوا أنا مش فارق معايا وأنا بحب النادي وبقدر جدا جماهير الزمالك العظيمة ودي صورة من فرح أختي قديمة".