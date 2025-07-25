موعد المباراة.. الزمالك يختتم معسكره بمواجهة وادي دجلة

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكرة المقام في العاصمة الإدارة، بمواجهة وادي دجلة وديا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت مصر.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن الفارس الأبيض سيخوض مباراتين وديتين عقب انتهاء المعسكر الحالي بالعاصمة الإدارية.

وأوضح مدير الكرة أن الفريق سيلتقي مع غزل المحلة في السادسة مساء يوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية، على أن يلتقي يوم الجمعة الموافق الأول من أغسطس المقبل مع نظيره بروكسي في السادسة مساءً على نفس الملعب.

وكان الفريق فاز على رع ودياً بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الجمعة الماضي، قبل أن يفوز على الشمس بخمسة أهداف مقابل أربعة في الودية التي أقيمت مساء يوم السبت.