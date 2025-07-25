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مصدر يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لحارس دجلة وحقيقة دخوله في غيبوبة

02:41 ص الجمعة 25 يوليو 2025
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    بونجا حارس مرمى دجلة
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    بونجا حارس مرمى دجلة
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    بونجا حارس مرمى دجلة
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    احتفال بونجا حارس وادي دجلة بالصعود إلى الدوري المصري الممتاز
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كتب- نهى خورشيد:

نفى مصدر مطلع دخول محمد بونجا حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، كما انتشرت أنباء خلال الساعات الأخيرة الماضية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن الحالة الصحية للاعب لازالت غير مستقرة، وانه لا يزال تحت الملاحظة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى دار الفؤاد.

وكان دونجا تعرض بعد انتهاء الموسم الرياضي المنقضي وصعود الغزلان إلى الدوري المصري الممتاز ، إلى أزمة صحية مفاجئة في الجهاز الهضمي نقل على أثرها إلى المستشفى.

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محمد أبوالنجا حارس مرمى وادي دجلة وادي دجلة غيبوبة بونجا
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