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بعد عمي تعبان.. فتوح يوضح حقيقة جديدة مثيرة للجدل "فرح أختي"

02:19 ص الجمعة 25 يوليه 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 13 صورة
    أحمد فتوح من أحد الحفلات بالساحل الشمالي رفقة إمام عاشور (3)
  • عرض 13 صورة
    أحمد فتوح من أحد الحفلات بالساحل الشمالي رفقة إمام عاشور
  • عرض 13 صورة
    أحمد فتوح في حفل راغب علامة
  • عرض 13 صورة
    دونجا في حفل خطوبة شقيقة أحمد فتوح
  • عرض 13 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 13 صورة
    أحمد فتوح في حفل خطوبة شقيقته 1
  • عرض 13 صورة
    دونجا في حفل زفاف شقيقة أحمد فتوح
  • عرض 13 صورة
    أحمد فتوح في حفل زفاف شقيقته
  • عرض 13 صورة
    أحمد فتوح في حفل زفاف شقيقته 1
  • عرض 13 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 13 صورة
    محمد صبحي في فرح شقيقة أحمد فتوح
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كتب- محمد عبدالهادي:

أثار أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجدل في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، وذلك نشر صورة جديدة له في إحدى المناسبات.

البداية كانت بقيام فتوح بنشر صورة جديدة عبر حسابه الرسمي "إنستجرام"، وهو في إحدى المناسبات دون توضيح، مما أثار غضب بعض الجماهير اللذي تلقوا الصورة بشكل غاضب عقب أزمته الأخيرة.

ثم خرج اللاعب بعدها لينتقد الأفراد الذين تداولوا الصورة موضحًا انها صورة قديمة وكتب: "هو ليه كله منزل صوره الناس بتفضل تنزلها وكل واحد يقول اللي على هواه".

وأضاف: " بدخلوا الزمالك والجمهور وتخلو الناس تكرهني مهما تعملوا أنا مش فارق معايه وأنا بحب النادي وبقدر جدا جماهير الزمالك العظيمة ودي صورة من فرح أختي قديمه".

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أحمد فتوح صورة أحمد فتوح أزمة أحمد فتوح الزمالك
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