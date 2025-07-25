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موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي الودية اليوم

06:00 ص الجمعة 25 يوليو 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل فريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته الجادة للموسم الكروي الجديد 2025/2026، تحت قيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، من خلال معسكر تدريبي يُقام حاليًا في تونس.

وكان الأهلي قد خاض أولى تجاربه الودية في المعسكر أمام فريق الملعب التونسي، وحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-1، ويستعد لخوض مباراته الودية الثانية اليوم الجمعة.

موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي اليوم

يلتقي فريق الأهلي مع البنزرتي وديًا مساء اليوم الجمعة، الموافق 25 يوليو الجاري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتستمر بعثة الأهلي في معسكرها الخارجي بتونس الذي انطلق يوم 18 يوليو ويستمر حتى 26 من الشهر نفسه، حيث وضع الجهاز الفني برنامجًا مكثفًا يشمل تدريبات بدنية وفنية، بالإضافة إلى عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة قبل انطلاق الموسم.

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مران الأهلي الأهلي موعد مباراة الأهلي والبنزرتي الأهلي والبنزرتي التونسي
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