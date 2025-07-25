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أحمد فتوح يثير الجدل بصورة جديدة في حفلة

01:55 ص الجمعة 25 يوليو 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    أحمد فتوح من أحد الحفلات بالساحل الشمالي رفقة إمام عاشور (1)
  • عرض 16 صورة
    أحمد فتوح من أحد الحفلات بالساحل الشمالي رفقة إمام عاشور (3)
  • عرض 16 صورة
    أحمد فتوح من أحد الحفلات بالساحل الشمالي رفقة إمام عاشور
  • عرض 16 صورة
    أحمد فتوح في حفل راغب علامة
  • عرض 16 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 16 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 16 صورة
    محمد صبحي في فرح شقيقة أحمد فتوح
  • عرض 16 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 16 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 16 صورة
    أحمد فتوح لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    أحمد فتوح
  • عرض 16 صورة
    أحمد فتوح يهرب من الكاميرات أثناء حضوره حفل راغب علامة (4)_4
  • عرض 16 صورة
    أحمد فتوح يهرب من الكاميرات أثناء حضوره حفل راغب علامة (2)_2
  • عرض 16 صورة
    أحمد فتوح يهرب من الكاميرات أثناء حضوره حفل راغب علامة (3)_3
  • عرض 16 صورة
    أحمد فتوح يهرب من الكاميرات أثناء حضوره حفل راغب علامة (1)_1
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كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حديث الوسط الرياضي في الفترة الماضية، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع ناديه.

وكان الزمالك قد وقع عقوبة مالية قدرها مليون جنيه بجانب تحويله للتحقيق نظرًا لما بدر منه بعد ظهوره في إحدى الحفلات الغنائية بالساحل الشمالي.

وأثار اللاعب الجدل مرة أخري، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة له في احدي الحفلات، دون الكشف عن أي تفاصيل.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لجلسة تحقيق ويتم صدور عقوبة تأديبية ضده من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك.

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