أحمد فتوح يثير الجدل بصورة جديدة في حفلة

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، حديث الوسط الرياضي في الفترة الماضية، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع ناديه.

وكان الزمالك قد وقع عقوبة مالية قدرها مليون جنيه بجانب تحويله للتحقيق نظرًا لما بدر منه بعد ظهوره في إحدى الحفلات الغنائية بالساحل الشمالي.

وأثار اللاعب الجدل مرة أخري، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة له في احدي الحفلات، دون الكشف عن أي تفاصيل.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب لجلسة تحقيق ويتم صدور عقوبة تأديبية ضده من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك.