خالد الغندور يكشف مفاجأة بخصوص انتقال مصطفى محمد إلى الأهلي

كشف خالد الغندور لاعب الزمالك السابق والإعلامي الحالي مفاجأة بخصوص انتقال مصطفى محمد إلى النادي الأهلي

وكتب الغندور على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مصطفى محمد يرفض تماما الانضمام إلى الأهلي رغم كل الإغراءات المالية".

يذكر أنه ترددت أنباء بخصوص دخول الأهلي في مفاوضات مع مصطفى محمد لضمه خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك لتدعيم خط الهجوم في ظل رحيل وسام أبو علي