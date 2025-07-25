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خالد الغندور يكشف مفاجأة بخصوص انتقال مصطفى محمد إلى الأهلي

01:47 ص الجمعة 25 يوليه 2025
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  • عرض 17 صورة
    مصطفى محمد في تدريبات نادي نانت
  • عرض 17 صورة
    مصطفى محمد في تدريبات نادي نانت
  • عرض 17 صورة
    مصطفي محمد
  • عرض 17 صورة
    مصطفي محمد
  • عرض 17 صورة
    مصطفي محمد,
  • عرض 17 صورة
    مصطفي محمد
  • عرض 17 صورة
    مصطفي محمد،
  • عرض 17 صورة
    مصطفى محمد يحضر مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 17 صورة
    تحية خاصة من جماهير الزمالك إلى مصطفى محمد
  • عرض 17 صورة
    تحية خاصة من جماهير الزمالك إلى مصطفى محمد
  • عرض 17 صورة
    تحية خاصة من جماهير الزمالك إلى مصطفى محمد
  • عرض 17 صورة
    مصطفي محمد
  • عرض 17 صورة
    مصطفى محمد في بالي (4)
  • عرض 17 صورة
    صورة لمقاطعة بالي نشرها مصطفى محمد (1)
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    مصطفى محمد وزوجته (2)
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    سيلفي مصطفى محمد مع قرد في بالي
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كشف خالد الغندور لاعب الزمالك السابق والإعلامي الحالي مفاجأة بخصوص انتقال مصطفى محمد إلى النادي الأهلي

وكتب الغندور على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مصطفى محمد يرفض تماما الانضمام إلى الأهلي رغم كل الإغراءات المالية".

يذكر أنه ترددت أنباء بخصوص دخول الأهلي في مفاوضات مع مصطفى محمد لضمه خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك لتدعيم خط الهجوم في ظل رحيل وسام أبو علي

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