25 صورة لنجوم الأهلي والزمالك مع زوجاتهم في المصيف

كتب- محمد عبدالهادي:

يستمتع نجوم الأهلي والزمالك بفترة الإجازة الصيفية الحالية، في ظل توقف منافسات الدوري المصري، حيث قرر العديد منهم استغلال هذا الوقت لقضائه مع أسرهم، بعيدًا عن ضغوط المباريات والتدريبات اليومية.

وخلال الأسابيع الماضية، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي ظهر فيها نجوم القطبين بصحبة زوجاتهم خلال عطلاتهم الصيفية، سواء داخل مصر أو خارجها.

وتصدّر المشهد بعض نجوم الأهلي مثل إمام عاشور بعدما شارك متابعيه في خاصية "الستوري" صور له وهو على متن يخت، برفقة زوجته، أثناء قضائهما الإجازة الصيفية.

كما نشرت أسماء ياسر، زوجة لاعب النادي الأهلي ياسر إبراهيم، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا تجمعها بزوجها خلال عطلتهم الصيفية.

بينما نشرت ميرنا هاني، شقيقة لاعب النادي الأهلي محمد هاني، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما شارك مروان عطية نجم النادي الأهلي، صورًا له عبر حسابه الرسمي "انستجرام"، رفقة زوجته في احدى الشواطئ.