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25 صورة لنجوم الأهلي والزمالك مع زوجاتهم في المصيف

01:36 ص الجمعة 25 يوليو 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    امام عاشور وزوجته
  • عرض 25 صورة
    أشرف داري وزوجته
  • عرض 25 صورة
    زوجة أشرف داري
  • عرض 25 صورة
    زوجة مروان عطية
  • عرض 25 صورة
    زوجة أشرف داري
  • عرض 25 صورة
    زوجة مروان عطية
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته
  • عرض 25 صورة
    زوجة مروان عطية_Easy-Resize.com
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته
  • عرض 25 صورة
    زوجة أشرف داري
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته
  • عرض 25 صورة
    محمد هاني وزوجته
  • عرض 25 صورة
    زوجة مروان عطية
  • عرض 25 صورة
    زوجة عمرو السولية
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته
  • عرض 25 صورة
    زوجة مروان عطية
  • عرض 25 صورة
    زوجة ياسر ابراهيم
  • عرض 25 صورة
    ياسر ابراهيم وزوجته
  • عرض 25 صورة
    زوجة ياسر ابراهيم
  • عرض 25 صورة
    زوجة مروان عطية
  • عرض 25 صورة
    امام عاشور وزوجته
  • عرض 25 صورة
    مروان عطية وزوجته
  • عرض 25 صورة
    زوجة مروان عطية
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كتب- محمد عبدالهادي:

يستمتع نجوم الأهلي والزمالك بفترة الإجازة الصيفية الحالية، في ظل توقف منافسات الدوري المصري، حيث قرر العديد منهم استغلال هذا الوقت لقضائه مع أسرهم، بعيدًا عن ضغوط المباريات والتدريبات اليومية.

وخلال الأسابيع الماضية، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي ظهر فيها نجوم القطبين بصحبة زوجاتهم خلال عطلاتهم الصيفية، سواء داخل مصر أو خارجها.

وتصدّر المشهد بعض نجوم الأهلي مثل إمام عاشور بعدما شارك متابعيه في خاصية "الستوري" صور له وهو على متن يخت، برفقة زوجته، أثناء قضائهما الإجازة الصيفية.

كما نشرت أسماء ياسر، زوجة لاعب النادي الأهلي ياسر إبراهيم، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا تجمعها بزوجها خلال عطلتهم الصيفية.

بينما نشرت ميرنا هاني، شقيقة لاعب النادي الأهلي محمد هاني، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما شارك مروان عطية نجم النادي الأهلي، صورًا له عبر حسابه الرسمي "انستجرام"، رفقة زوجته في احدى الشواطئ.

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نجوم الأهلي والزمالك مع زوجاتهم في المصيف الأهلي الزمالك اللاعبين وزوجاتهم زوجة أشرف داري زوجة محمد هاني زوجة إمام عاشور
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