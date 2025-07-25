"قلب أبيض والزمالك".. حامد حمدان يثير الجدل بصورة أرشيفية

كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، تصدره حديث الوسط الرياضي في الفترة الماضية، وذلك بعد أزمته الأخيرة مع فريقه بتروجيت ورفضه الرحيل لصفوف نادي الزمالك.

وقام اللاعب في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، بنشر صورة أرشيفية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، لمباراة بتروجيت والزمالك.

وظهرت الصورة حامد حمدان في مواجهة سابقة أمام الزمالك وعلق عليها بإيموشن "قلب" أبيض وبجواره إيموشن الدعاء.

وجاءت هذه الصورة في اشارة واضحة للاعب الذي يحلم بالانتقال لصفوف نادي الزمالك، وهو ما أكده شقيقه في تصريحات تلفزيونية الأسابيع الماضية.