أشرف بن شرقي يستعيد ذكريات مباراته الأولى ضد الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

أكّد المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن مشاركته الأولى بقميص الفريق أمام الزمالك كانت ذات طابع خاص بالنسبة له، موضحًا أنه كان حريصًا على إثبات نفسه وتقديم أداء قوي يُظهر رغبته في النجاح داخل القلعة الحمراء.

وقال بن شرقي في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أول مباراة لي مع الأهلي كانت أمام الزمالك، وكانت مهمة بالنسبة لي لأُظهر للجميع أنني أريد أن أقدم شيئًا لهذا النادي الكبير، والحمد لله تمكنت من تسجيل هدف، لكن لم نُوفق في تحقيق الفوز، وقدّر الله وما شاء فعل."

وتحدّث اللاعب عن قوة الفريق والمنافسة داخله، مؤكدًا أن وجود أسماء كبيرة في صفوف الأهلي أمر إيجابي يعود بالنفع على الفريق، وقال: "لدينا أسماء كبيرة، وهذا أمر جيد للنادي، لأنهم قادرون على تقديم الإضافة.

وأوضح بن شرقي أن ما يتردد داخل المعسكر ومنذ انضمامه للفريق أن الهدف الأول دائمًا هو فوز الأهلي، مشددًا على أن قرار المشاركة يعود للجهاز الفني وفق رؤيته الفنية.

واختتم تصريحاته قائلاً: "أي لاعب ينضم إلى الأهلي يجب أن تكون أولويته تحقيق البطولات، وهذا هو الأهم بالنسبة لنا جميعًا. أحاول بكل جهدي أن أسعد جماهير الأهلي، وأتمنى من الله التوفيق في مسيرتي مع الفريق."