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هل يتأثر الأهلي تسويقيا برحيل وسام أبو علي؟

09:03 ص الجمعة 25 يوليه 2025
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    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (7)
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    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (8)
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    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (12)
  • عرض 13 صورة
    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (11)
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    وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي
  • عرض 13 صورة
    احتفال وسام أبو علي بهدف فوز الأهلي على البنك في الدقائق الأخيرة (7)
  • عرض 13 صورة
    وسام أبو علي من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
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    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (1)
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    وسام أبو علي من تدريبات الأهلي اليوم
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    وسام أبو علي من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1
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    وسام أبو علي من تدريبات الأهلي
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    وسام أبو علي من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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كتبت-هند عواد:

بات الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبا من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء.

وينتقل وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل ما يقرب من 7.5 مليون دولار.

واستبعد الأهلي وسام أبو علي من معسكر الفريق في تونس، بعد تغيّبه عن مران الفريق الجماعي لعدة أيام دون إذن، للضغط على إدارة النادي من أجل الرحيل.

واعتذر اللاعب لجماهير الأهلي، وقال في مقطع فيديو عبر صفحة النادي الرسمية بموقع "فيسبوك": "أعتذر لجماهير الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، وإدارة النادي، واللاعبين، وكل شخص له مكان في قلبي، على ما بدر مني من تصرّفات. لا أريد سوى حب جماهير الأهلي والإدارة، منذ فترة، أمر بضغوط أسرية، وفعلت أشياء لا أوافق عليها، لأنني لا أوافق على مثل هذه التصرّفات من أي لاعب آخر".

هل يخسر الأهلي برحيل وسام أبو علي؟

بخلاف الناحية الفنية، يعد وسام أبو علي ثاني أغلى لاعب في قائمة النادي الأهلي، إذ أن قيمته السوقية بلغت 4 ملايين يورو، متساويا مع إمام عاشور، ويسبق محمود حسن تريزيجيه بـ5 ملايين يورو.

وتبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 44.75 مليون يورو، ومع رحيل وسام أبو علي، ستصبح 40.75 مليون يورو، إلا أن الأمر لن يؤثر على ترتيب الأهلي على مستوى الدوري، إذ أنه يتفوق على منافسه بأكثر من 20 مليون يورو، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني بـ19.20 مليون يورو.

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وسام أبو علي الأهلي رحيل وسام أبو علي
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