أشرف بن شرقي: جماهير الأهلي فاجأتني في كأس العالم للأندية

كتب- محمد عبدالهادي:

عبّر المغربي أشرف بن شرقي، لاعب النادي الأهلي، عن حزنه لعدم تحقيق نتائج أفضل في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق كان يطمح للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، خاصة في ظل جودة اللاعبين المتواجدين ضمن قائمة الفريق.

وقال بن شرقي في تصريحات إعلامية: "كنا نأمل أن نحقق شيئًا في كأس العالم للأندية، والوصول إلى مراحل متقدمة، شعرنا بالحزن بعد الخروج، خصوصًا وأننا قدمنا أداءً جيدًا أمام فريق أوروبي قوي مثل بورتو، وكان لدينا طموح كبير."

وأضاف: "الأهلي فريق كبير، وما شاء الله على الجماهير، لقد فوجئت بالحضور الجماهيري في المدرجات خلال المباريات في الولايات المتحدة، وكأننا نلعب في مصر. شاهدت جماهير الأهلي فقط في أمريكا، وكانوا قادمين من كل مكان رغم المسافات الطويلة بين المدن."

وأكد بن شرقي أنه شعر بسعادة كبيرة لوجود الجماهير ودعمهم، وقال: "كنت سعيدًا ومستمتعًا بحضور الجمهور، ومن حقهم أن يشعروا بالحزن، ونحن أيضًا شعرنا بالحسرة لأننا لم نحقق ما كنا نأمله. كانت تجربة مميزة، ونتمنى تصحيح الأخطاء والعودة بقوة في المشاركات المقبلة.