20 صورة لمران الزمالك الختامي اليوم استعداداً لودية دجلة

كتب - نهى خورشيد:

عقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الكروي بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع لاعبى الأبيض قبل انطلاق مران الخميس، الذي أُقيم على ملعب "نادي النادي" بالعاصمة الإدارية، ضمن المرحلة الأخيرة من معسكر الإعداد للموسم الجديد

وشهدت الجلسة توجيهات فنية خاصة وتحفيزاً على التركيز وتقديم أقصى مجهود خلال الفترة المقبلة.

كما شهد المران عودة الحارس محمد عواد للمشاركة بعد تعافيه من آلام الظهر التي غاب بسببها عن مران الأربعاء، إذ خاض الحصة التدريبية بشكل طبيعي بعد حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي.

فضل الجهاز الفني تخفيف الحمل البدني في مران اليوم، مع التركيز على الجوانب الفنية والخططية، كما تم تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لتنفيذ تعليمات محددة، مع تدخلات مستمرة من فيريرا لتصحيح الأخطاء وتوضيح المهام.

واختتم الفريق تدريباته بتقسيمة قوية بين اللاعبين، استعداداً لمواجهة وادي دجلة الودية غدًا الجمعة، في البروفة الأخيرة قبل ختام المعسكر يوم 27 يوليو الجاري.