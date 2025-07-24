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كواليس برنامج الأهلي التحضيري استعدادًا للموسم الجديد

02:00 ص الخميس 24 يوليو 2025
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    محمد هاني من تدريبات الأهلي اليوم_13
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    محمد علي بن رمضان من تدريبات الأهلي اليوم_12
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    أشرف بن شرقي من تدريبات الأهلي اليوم_2
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    أفشة من تدريبات الأهلي اليوم_3
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    أحمد نبيل كوكا من تدريبات الأهلي اليوم_1
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    مران الأهلي الجماعي (19) (1)
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    مران الأهلي الجماعي (7) (1)
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كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته المكثفة خلال معسكره التحضيري بمدينة طبرقة التونسية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، المقرر بدايته يوم 8 أغسطس المقبل.

ويقود الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، البرنامج الإعدادي للفريق، والذي يتضمن مجموعة من المباريات الودية والمخططات التدريبية لرفع الحالة البدنية والفنية للاعبين قبل انطلاق الموسم.

ومن المنتظر أن يختتم الأهلي معسكره بمواجهة فريق البنزرتي التونسي في مباراة ودية تقام في السابعة والنصف مساء غد الجمعة، على أن يخوض الفريق مرانًا خفيفًا صباح السبت، ثم تغادر البعثة تونس عائدة إلى القاهرة صباح الأحد المقبل.

وبحسب مصادر خاصة لموقع "مصراوي"، سيحصل الفريق على راحة سلبية لمدة يومين عقب العودة من تونس، قبل أن يستأنف تدريباته يوم الثلاثاء، في إطار التحضير لخوض مباراتين وديتين جديدتين أمام فرق من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تُسحب قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2025-2026، يوم الأحد المقبل، لتتضح على إثرها ملامح مشوار الأهلي في حملة الدفاع عن لقبه المحلي.

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