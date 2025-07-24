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الزمالك يُحدد مواجهته الودية بعد انتهاء معسكر العاصمة الإدارية

10:59 م الخميس 24 يوليه 2025
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كتب - نهى خورشيد

أعلن عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق الأول سيخوض مباراتين وديتين عقب انتهاء معسكره الحالي في العاصمة الإدارية، وذلك ضمن استعداداته للموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق غزل المحلة يوم الخميس 31 يوليو في تمام السادسة مساءً، ثم يلتقي مع بروكسي يوم الجمعة 1 أغسطس في نفس التوقيت، على ملعب نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

ويختتم الزمالك معسكره بمواجهة ودية مرتقبة أمام وادي دجلة غدًا الجمعة، وهي الثالثة خلال هذا المعسكر التحضيري.

وكان الفريق خاض مواجهتين وديتين سابقتين خلال المعسكر، فاز فيهما على رع بهدف دون رد، ثم تغلّب على الشمس بنتيجة 5-4

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