مودرن سبورت يختتم معسكر الإسكندرية بتعادل سلبي أمام زد

كتب - نهى خورشيد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت معسكره التدريبي في الإسكندرية بتعادل سلبي أمام نظيره زد، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب حرس الحدود، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الموسم الجديد في شهر أغسطس المقبل.

وشهدت المباراة ندية وأداءً قوياً من الجانبين، وسط التزام تكتيكي عالي من اللاعبين، تحت القيادة الفنية للكابتن مجدي عبد العاطي.

ومن المقرر أن يعود فريق مودرن سبورت إلى القاهرة لمواصلة تحضيراته، قبل خوض منافسات الموسم الجديد في الدوري الممتاز.