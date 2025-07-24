أشرف بن شرقي: اللعب في الأهلي مسؤولية كبيرة وهو نادٍ عريق

كتب- محمد عبدالهادي:

أعرب اللاعب المغربي أشرف بن شرقي عن سعادته بالانضمام إلى صفوف النادي الأهلي، مؤكدًا أن ارتداء القميص الأحمر يُعد مسؤولية كبيرة في ظل الضغوط الجماهيرية والطموحات المتواصلة لتحقيق البطولات.

وقال بن شرقي، في تصريحات لقناة النادي، إن "اللعب في الأهلي يكون صعبًا بعض الشيء بسبب الضغوط، فهناك ملايين من الجماهير المحبة للنادي واللاعبين، ويتطلعون دومًا إلى الانتصارات والبطولات"، مشيرًا إلى أن النادي يوفّر أجواء مثالية تساعد اللاعبين على التألق وتقديم أفضل ما لديهم.

وأضاف: "الأهلي نادٍ عريق معروف منذ زمن بعيد بالمنافسة على البطولات، وأي لاعب ينضم إليه يجب أن يدرك أنه جاء ليحقق الألقاب"، مؤكدًا أن تمثيل الأهلي، وخاصة أمام جماهيره، يُعد شرفًا كبيرًا.

واختتم بن شرقي تصريحاته بالإشادة بالاستقبال الحافل من جماهير النادي، قائلاً: "وجدت استقبالًا رائعًا منذ اللحظة الأولى، والجماهير تتحدث إليّ بود، وهذا يمنحني دافعًا قويًا للعمل والاجتهاد لإسعاد هؤلاء المحبين، أنا متحمّس للغاية للعب أمام جماهير الأهلي بعد انتهاء المعسكر التحضيري."