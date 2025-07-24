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يواصل التمرد.. حامد حمدان يغيب عن مباراة بتروجيت الودية أمام وي

10:38 م الخميس 24 يوليو 2025
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  • عرض 15 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 15 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 15 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 15 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 15 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 15 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 15 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 15 صورة
    حامد حمدان
  • عرض 15 صورة
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    الفلسطيني حامد حمدان (10)
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كتب- محمد عبدالهادي:

واصل اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، المحترف ضمن صفوف فريق بتروجيت، غيابه عن المعسكر التحضيري للموسم الجديد، وذلك بسبب رغبته في الرحيل والانتقال للزمالك.

وألتقي فريق بتروجيت اليوم الخميس، مع نظيره وي، في مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد، وفاز الفريق البترولي بهدف نظيف.

وشهدت المباراة مواصلة غياب اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، وذلك بعدما غاب أيضًا في المباراة الماضية أمام وادي دجلة.

وانقطع اللاعب عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية اعتراضًا على رفض رحيله لصفوف نادي الزمالك بعدما رفض فريقه التفريط في خدماته.

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حامد حمدان بتروجيت الزمالك أخبار الزمالك
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