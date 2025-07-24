بعد رحيله عن الأهلي.. 8 صور جديدة لعمرو السولية وزوجته

كتب- محمد عبدالهادي:

نشرت هدير مندور زوجة اللاعب عمرو السولية، صور جديدة لهما بعد انتقاله لصفوف سيراميكا كليوباترا في الميركاتو الصيفي الجاري ورحيله عن النادي الأهلي.

وكان السولية قد انضم لصفوف سيراميكا بعد مسيرة امتدت لأكثر من 7 سنوات داخل جدران القلعة الحمراء، ليرحل عقب نهاية تعاقده بالموسم المنقضي.

وظهر الثنائي وهما يتواجدان في السيارة، ومن ثم يأكلان المأكولات البحرية دون التعليق بأي تفاصيل.

والجدير بالذكر أن السولية وهدير احتفلا بزفافهما في 2016، وأنجب الثنائي طفلتين وهما ليلي، صوفيا.