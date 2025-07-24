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ضربة ثنائية لمعسكر الزمالك قبل ودية وادي دجلة

07:16 م الخميس 24 يوليو 2025
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    مران الزمالك
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    محمود بنتايج
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    صلاح مصدق
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    لاعبو الزمالك يستقبلوا صلاح مصدق
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كتب - نهى خورشيد

أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود بنتايج وصلاح مصدق، إصابتهما بشد عضلي خفيف، وذلك خلال المعسكر الحالي المقام في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبان في الوقت الحالي لبرنامج تأهيلي تمهيداً لعودتهما إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويواصل الفريق استعداداته ضمن المعسكر المغلق، إذ من المقرر أن يواجه وادي دجلة ودياً غداً الجمعة المقبل، في ختام معسكره التحضيري.

وكان الزمالك خاض مواجهتين وديتين خلال المعسكر، إذ فاز في الأولى على فريق رع بهدف دون رد، ثم تغلب على الشمس بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة.

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الزمالك معسكر الزمالك محمود بنتايج صلاح مصدق وادي دجلة
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