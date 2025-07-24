رئيس الزمالك يخضع لعملية جراحية.. وطلب طبي خاص بشأنه

كتب - نهى خورشيد

خضع الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لعملية جراحية ناجحة ظهر اليوم الخميس بأحد مستشفيات القاهرة.

وأوصى الأطباء بمنحه فترة راحة تمتد لأسبوعين، بعيداً عن الضغوط والعمل الإداري، قبل أن يستأنف مهامه بشكل طبيعي.

وتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك بدور لكابتن لبيب الشفاء العاجل وعودة سريعة لمواصلة مشواره مع القلعة البيضاء.

وفي سياق متصل، يخوض الفريق الكروي بنادي الزمالك مواجهة ودية جديدة أمام نظيره وادي دجلة غداً الجمعة ، وذلك قبل انتهاء المعسكر التحضيري للأبيض يوم 27 يوليو الجاري.