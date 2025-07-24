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"برشا برشا يامدلل".. 15 صورة للاعبي الأهلي بالشاشية التونسية

06:01 م الخميس 24 يوليو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 15 صورة
    لاعبو الأهلي بالشاشية التونسية
  • عرض 15 صورة
    لاعبو الأهلي بالشاشية التونسية
  • عرض 15 صورة
    لاعبو الأهلي بالشاشية التونسية
  • عرض 15 صورة
    لاعبو الأهلي بالشاشية التونسية
  • عرض 15 صورة
    لاعبو الأهلي بالشاشية التونسية
  • عرض 15 صورة
    لاعبو الأهلي بالشاشية التونسية
  • عرض 15 صورة
    لاعبو الأهلي بالشاشية التونسية
  • عرض 15 صورة
    لاعبو الأهلي بالشاشية التونسية
  • عرض 15 صورة
    لاعبو الأهلي بالشاشية التونسية
  • عرض 15 صورة
    لاعبو الأهلي بالشاشية التونسية
  • عرض 15 صورة
    لاعبو الأهلي بالشاشية التونسية
  • عرض 15 صورة
    لاعبو الأهلي بالشاشية التونسية
  • عرض 15 صورة
    لاعبو الأهلي بالشاشية التونسية
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كتب- محمد عبدالهادي:

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، مقطع فيديو للاعبي الفريق الأول لكرة القدم وهم يرتدون الشاشية التونسية، في المعسكر المقام بالأراضي التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

ويخوض الأهلي معسكر تحضيري في تونس، يتخلله بعض المباريات الودية تحضيرًا لانطلاقة الموسم الجديد في شهر أغسطس المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عددًا من مقاطع الفيديو الصغيرة للاعبي الأهلي وهم يتواصلون حلقات الهزار، ويرتدون الشاشية التونسية، وكتبت تعليقًا "برشا برشا يامدلل".

جيدر بالذكر أن الأهلي حقق فوزًا كبيرًا في مباراته الودية الأولي أمام الملعب التونسي بنتيجة 4-1، ومن المقرر أن يلتقي مع البنزرتي التونسي وديًا غدًا الجمعة.

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