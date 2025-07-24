كتبت-هند عواد:

سخر الإعلامي أحمد شوبير مقدم برنامج "حارس الأهلي" المذاع عبر فضائية النادي، من ناقد رياضي قال إن ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان، سيصبح رئيس شركة الكرة بنادي الزمالك.

وقال شوبير عبر برنامجه: "عادتني متابعة الآراء على السوشيال ميديا، لسه واحد كان بيقول إن ناصر الخليفي هيبقى رئيس شركة الكرة بنادي الزمالك، اه والله".

وأضاف: "برضه قال صفقة الزمالك المدوية ستكون البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، رئيس شركة الكرة ناصر الخليفي والصفقة المدوية فينيسيوس، هذا فكر البعض".

ونشر الناقد الرياضي عبدالشافي صادق، مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، قال خلاله إن الخليفي أحد أبرز المرشحين لرئاسة شركة الكرة بنادي الزمالك.