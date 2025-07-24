كتبت-هند عواد:

يكتب الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الأهلي، فصوله الأخيرة داخل القلعة الحمراء، قبل رحيله إلى كولومبوس كرو الأمريكي. إلا أن اللاعب واجه حملة من جماهير النادي عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمثلت في إلغاء متابعتهم لحسابه على موقع "إنستجرام".

ورغم إلغاء جماهير الأهلي متابعة وسام، ارتفع عدد متابعي حسابه من مليون و300 ألف إلى 2 مليون و200 ألف متابع، خلال آخر أسبوع، أي ما يقرب من 900 ألف حسابا.

بدأت القصة، عندما أقدم اللاعب على غلق حسابه قبل أسبوع، بسبب انتقادات جماهير الأهلي، وكان عدد متابعيه آنذاك مليون و300 ألف، وبعدما اعتذر للجماهير لتغيبه عن المران، أعاد فتح الحساب مساء أمس الأربعاء 23 يوليو.

ومع عودة الحساب تصاعدت حملة جماهير الأهلي لإلغاء متابعته، لكن حساب اللاعب واصل الارتفاع، حيث بلغ عدد المتابعين مليون و600 ألف، واستمر حساب اللاعب في الصعود، حتى وصل إلى مليونين و200 ألف متابع صباح اليوم الخميس 24 يوليو.

كيف واجه وسام أبو علي حملة "إلغاء المتابعة"؟

ولكشف سر هذا الصعود اللافت، رغم حملة جماهير الأهلي لإلغاء متابعته، استخدم مصراوي أداة " modash"، لتحليل المتابعين وكشف الحسابات الوهمية .

وكشفت الأداة أن نسبة المتابعين الوهميين على حساب وسام أبو علي حاليا، تبلغ 54.83%، منهم 45.45% حسابات مشبوهة و 9.38% روبوتات، بينما لا تتجاوز نسبة المتابعين الحقيقيين 25.48% من الجمهور.

وتظهر النتائج أن وسام أبو علي لجأ لشراء متابعين وهميين للتصدي لحملة جمهور الأهلي ضده، إذ كشفت الأداة أن هناك 20.4% من الحسابات التي تتابع اللاعب يقيمون في الهند، و15.26% في البرازيل، وهو ما يعزز فرضية شراء المتابعين الوهميين.

وخلال أقل من 24 ساعة، زاد عدد المتابعين بنحو 800 ألف حساب، وأظهرت أداة "Collabstr"، أن نسبة الحسابات الوهمية عندما كان عدد متابعيه مليون و600 ألف، كانت 19% مقابل 81.1% متابعين حقيقيين. والآن ارتفعت نسبة المتابعين الوهميين خلال آخر 10 ساعات بنسبة 33%. وهو ما يعني أنه عوض إلغاء المتابعة بحسابات وهمية زادت عن عدد الذين ألغوا حساباتهم بنحو 800 ألف في 24 ساعة.

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