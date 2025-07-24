قبل رحيله.. ماذا قدم مصطفى شلبي مع الزمالك خلال 3 سنوات؟

كتبت-هند عواد:

أعلن مصطفى شلبي لاعب الزمالك، رحيله عن صفوف القلعة البيضاء، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، بعد 3 سنوات مع الفريق، منذ انضمامه في أكتوبر 2022.

ماذا قدم مصطفى شلبي مع الزمالك؟

لعب مصطفى شلبي 102 مباراة مع الزمالك في مختلف البطولات، سجل خلالها 15 هدفا وصنع 15 آخرين، وتلقى 12 بطاقة صفراء.

وحصد مصطفى شلبي 3 ألقاب مع الزمالك وهي، كأس الكونفدرالية الأفريقية 2023-2024، كأس مصر 2024-2025، كأس السوبر الأفريقي 2024-2025.

وشارك مصطفى شلبي في 37 مباراة خلال الموسم الماضي، وسجل 6 أهداف وصنع هدفين، وحقق لقب كأس مصر على حساب بيراميدز.

شلبي يودع الزمالك برسالة مؤثرة

ودع شلبي جماهير الزمالك برسالة مؤثرة، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "الخير كل الخير لم أرى غيره من جمهور ونادي الزمالك العظيم، كان من الشرف لي أن يرتبط اسمي بكيان كبير وهو نادي الزمالك، ولكن لكل بداية نهاية ولكل قصة ختام، وكذلك هي سنة الحياة وسنة الله في خلقه اليوم أعلن نهايتي مع نادي الزمالك ولكنها نهاية مرحلة كروية فقط ومن غدا سأعود مشجعا وداعما لمكان، لمجرد أن ارتبطت به زادني كل خير".

وأضاف: "حابب أشكر جميع مجالس الإدارة وجميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ومسؤولين المهمات الذين تعاملت معهم، أخواتي اللاعبين شكرا ليكم بحبكم هتوحشوني".

واختتم شلبي: "إلى جمهور الزمالك العظيم المخلص كنتم وما زلتم أكبر داعم لذلك النادي العظيم تلك المرحلة تحتاج إليكم كما عودتونا، أن تبقوا ورا كل اللاعبين، صدقوني دعمكم بيفرق جدا، كلهم بيحبو النادي ويلعبون من كل قلبهم لرفع اسم النادي شكرا إلى أعظم جماهير في الكوكب بحبكم هتوحشوني أخوكم مصطفى شلبي".

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سأعود مشجعا.. مصطفى شلبي يعلن رحيله عن الزمالك