وداع وتحويل الحساب إلى خاص.. تصرف وسام أبو علي قبل الرحيل عن الأهلي

كتبت-هند عواد:

ودع الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء، تمهيدًا لرحيله إلى كولومبوس كرو الأمريكي، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر وسام أبو علي صورته أمام مدرجات جماهير الأهلي، عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهو يحتفل بعلامة النصر، واستخدم رموزًا تعبيرية مثل علم فلسطين والنسر.

وأقدم وسام أبو علي على تصرف غريب عقب توديع جماهير الأهلي، إذ حول حسابه من عام إلى خاص.

واستبعد الأهلي وسام أبو علي من معسكر الفريق في تونس، بعد تغيّبه عن مران الفريق الجماعي لعدة أيام دون إذن، للضغط على إدارة النادي من أجل الرحيل.

واعتذر اللاعب لجماهير الأهلي، وقال في مقطع فيديو عبر صفحة النادي الرسمية بموقع "فيسبوك": "أعتذر لجماهير الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، وإدارة النادي، واللاعبين، وكل شخص له مكان في قلبي، على ما بدر مني من تصرّفات. لا أريد سوى حب جماهير الأهلي والإدارة، منذ فترة، أمر بضغوط أسرية، وفعلت أشياء لا أوافق عليها، لأنني لا أوافق على مثل هذه التصرّفات من أي لاعب آخر".