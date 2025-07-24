كتبت-هند عواد:

أعلن مصطفى شلبي لاعب الزمالك، رحيله عن صفوف الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرا إلى أنه سيصبح واحدا من الجماهير.

ونشر مصطفى شلبي صورته مع جماهير الزمالك، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "الخير كل الخير لم أرى غيره من جمهور ونادي الزمالك العظيم، كان من الشرف لي أن يرتبط اسمي بكيان كبير وهو نادي الزمالك، ولكن لكل بداية نهاية ولكل قصة ختام، وكذلك هي سنة الحياة وسنة الله في خلقه اليوم أعلن نهايتي مع نادي الزمالك ولكنها نهاية مرحلة كروية فقط ومن غدا سأعود مشجعا وداعما لمكان، لمجرد أن ارتبطت به زادني كل خير".

وأضاف: "حابب أشكر جميع مجالس الإدارة وجميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية ومسؤولين المهمات الذين تعاملت معهم، أخواتي اللاعبين شكرا ليكم بحبكم هتوحشوني".

واختتم شلبي: "إلى جمهور الزمالك العظيم المخلص كنتم وما زلتم أكبر داعم لذلك النادي العظيم تلك المرحلة تحتاج إليكم كما عودتونا، أن تبقوا ورا كل اللاعبين، صدقوني دعمكم بيفرق جدا، كلهم بيحبو النادي ويلعبون من كل قلبهم لرفع اسم النادي شكرا إلى أعظم جماهير في الكوكب بحبكم هتوحشوني أخوكم مصطفي شلبي".







