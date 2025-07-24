مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

مودرن سبورت

- -
17:00

زد

جميع المباريات

إعلان

لاعب الزمالك: هدفنا البطولات.. والصفقات الجديدة إضافة قوية

09:35 ص الخميس 24 يوليه 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    سيف فاروق جعفر
  • عرض 9 صورة
    سيف فاروق جعفر من تدريبات الزمالك اليوم
  • عرض 9 صورة
    سيف فاروق جعفر لاعب نادي الزمالك
  • عرض 9 صورة
    سيف فاروق جعفر من تدريبات الزمالك
  • عرض 9 صورة
    سيف فاروق جعفر رقم 21
  • عرض 9 صورة
    سيف فاروق جعفر لاعب بيراميدز الحالي والزمالك السابق
  • عرض 9 صورة
    سيف فاروق جعفر
  • عرض 9 صورة
    سيف فاروق جعفر (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:
تحدث سيف فاروق جعفر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن معسكر الفريق المقام حاليا في العاصمة الإدارية، استعدادا للموسم المقبل.
وقال سيف فاروق جعفر عبر قناة النادي: "معسكر العاصمة الإدارية يسير بشكل ممتاز، وسط أجواء إيجابية وتركيز كبير من اللاعبين، وهدفنا التتويج بالبطولات في الموسم المقبل، لإسعاد جماهير الزمالك، والصفقات الجديدة إضافة قوية لنا".
واختتم سيف فاروق جعفر: "فيريرا يتعامل معنا بشكل مثالي ويحرص على تطوير مستوانا، وأسعى لتقديم موسم قوي وتعويض البداية الصعبة في الموسم الماضي".



لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيف فاروق جعفر نادي الزمالك الزمالك صفقات الزمالك مدرب الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سأعود مشجعا.. مصطفى شلبي يعلن رحيله عن الزمالك

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان