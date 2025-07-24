لاعب الزمالك: هدفنا البطولات.. والصفقات الجديدة إضافة قوية

كتبت-هند عواد:

تحدث سيف فاروق جعفر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن معسكر الفريق المقام حاليا في العاصمة الإدارية، استعدادا للموسم المقبل.

وقال سيف فاروق جعفر عبر قناة النادي: "معسكر العاصمة الإدارية يسير بشكل ممتاز، وسط أجواء إيجابية وتركيز كبير من اللاعبين، وهدفنا التتويج بالبطولات في الموسم المقبل، لإسعاد جماهير الزمالك، والصفقات الجديدة إضافة قوية لنا".

واختتم سيف فاروق جعفر: "فيريرا يتعامل معنا بشكل مثالي ويحرص على تطوير مستوانا، وأسعى لتقديم موسم قوي وتعويض البداية الصعبة في الموسم الماضي".







