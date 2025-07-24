إعلامي يكشف السر وراء تعطل انضمام محمد اسماعيل للزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن صفقة انتقال محمد إسماعيل، لاعب نادي زد، إلى صفوف الزمالك، تواجه عائقًا وحيدًا يتمثل في خلاف حول مقدم التعاقد، رغم الاتفاق الكامل بين الناديين.

وقال كريم شحاتة، خلال ظهوره على قناة "الحياة"، إن الزمالك أتم كافة التفاصيل مع نادي زد بشأن انتقال اللاعب، لكن الصفقة لم تُحسم حتى الآن بسبب تمسك اللاعب بالحصول على مقدم تعاقد، وهو ما يتعارض مع السياسة الجديدة التي يتبعها الزمالك في العقود.

وأوضح أن الزمالك، بقيادة جون إدوارد، قرر تطبيق نظام جديد يقضي بإلغاء مقدمات التعاقد بشكل نهائي، على أن يتم توزيع قيمة العقد السنوي للاعبين على 12 شهرًا، بحيث يحصل كل لاعب على راتبه شهريًا مقابل التزامه الفني والسلوكي.

وأضاف: "النظام الجديد يشبه ما يُطبق في أوروبا، حيث يتقاضى اللاعبون رواتبهم أسبوعيًا أو شهريًا دون مقدمات، وهو نظام يهدف للحفاظ على تركيز اللاعبين طوال الموسم ومنع التراخي بعد الحصول على دفعات مالية كبيرة في بداية العقد."

وأكد شحاتة أن الزمالك يتمسك بهذا النظام مع جميع اللاعبين، سواء الجدد أو الحاليين، قائلاً: "الزمالك أوضح موقفه بصرامة، من يرغب في الانضمام للنادي وفق هذا النظام فأهلاً وسهلاً، ومن لا يوافق فله الحرية."

وأشار إلى أن الزمالك لا يزال يحاول التوصل إلى صيغة تفاهم مع اللاعب ونادي زد لإنهاء الصفقة، مضيفًا: "من الطبيعي أن يطلب أي لاعب مقدم تعاقد عند الانضمام لنادٍ كبير، لكن الزمالك قرر تغيير هذا المفهوم بالكامل."