كتب- محمد عبدالهادي:

أكد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق يحقق تطورًا ملحوظًا على المستويين الفردي والجماعي، مشيرًا إلى أن الأداء يتحسن يومًا بعد يوم.

وقال فيريرا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك: "أشكر الجميع على الدعم، هناك تحسن واضح في الأداء، وظهرت علامات التطور بوضوح في المباراة الأخيرة مقارنة بالمواجهة الأولى، وهو مؤشر إيجابي للغاية."

وشدد فيريرا على أن النادي يمر بمرحلة تغيير كبيرة تشمل كافة المستويات داخل وخارج الملعب، وقال: "نحن في مرحلة انتقالية شاملة، لكن أكثر ما يبعث على التفاؤل هو أن الجميع داخل النادي يسير بنفس الطموح والرغبة في النجاح، وهو أمر أساسي لتحقيق الإنجازات."

وأضاف: "من خلال تجربتي القصيرة مع الزمالك، شعرت بصدق الانتماء داخل النادي، فالجميع يعمل بحب كبير وإخلاص لدفع الفريق إلى الأمام، وهذا ما يجعلني واثقًا في المستقبل."

واختتم فيريرا تصريحاته بالتأكيد على التزام الجهاز الفني واللاعبين بإسعاد الجماهير البيضاء، قائلًا: "ما يريده الجمهور نريده نحن أيضًا، ندرك حجم التحديات وسنبذل أقصى ما لدينا لتحقيق الأهداف، سنقاتل بكل قوة، والقادم أفضل."