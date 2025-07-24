بعد أزمة فتوح.. تصريحات قوية من عبدالناصر محمد مدير الكرة بالزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن النظام والانضباط يشكلان الركيزة الأساسية لنجاح أي فريق، مشيرًا إلى أن التعامل السليم مع المواقف المختلفة داخل وخارج الملعب يصنع الفارق على مدار الموسم.

وقال عبد الناصر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك:

"الأهم دائمًا هو تطبيق النظام والانضباط داخل الفريق، وهذا ما نركز عليه بشكل كبير خلال المعسكر الحالي في العاصمة الإدارية."

وأضاف: "لاعبو الزمالك من أكثر اللاعبين التزامًا بتطبيق التعليمات، وهو ما يمنحنا ارتياحًا كبيرًا بشأن المرحلة التحضيرية للموسم الجديد."

وأشار مدير الكرة بالزمالك: "نملك مجموعة رائعة من اللاعبين، سواء من القوام الأساسي أو الوافدين الجدد، والجميع يعمل بروح عالية من أجل إنجاح مسيرة الفريق."

واختتم عبد الناصر محمد تصريحاته: "نعد جماهير الزمالك بأن الفريق سيكون في أفضل حالاته، ونحن نعمل بكل جدية لتحقيق طموحات هذا النادي الكبير."