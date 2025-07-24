شوبير يكشف حقيقة اهتمام الأهلي بضم أحمد فتوح

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي لضم أحمد فتوح، ظهير أيسر نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، في تصريحات عبر قناة الأهلي، إن الحديث عن دخول فتوح دائرة اهتمامات القلعة الحمراء لا أساس له من الصحة، مؤكدًا أن فكرة التعاقد معه غير مطروحة تمامًا داخل أروقة النادي.

وأضاف: "لم تحدث أي محادثات داخل النادي الأهلي بشأن ضم أحمد فتوح، لا من قريب ولا من بعيد، وكل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات."

وتأتي تصريحات شوبير في ظل الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن مستقبل اللاعب مع الزمالك، عقب الأزمة التي نشبت بينه وبين إدارة النادي، والتي ترتب عليها توقيع عقوبة مالية عليه وتحويله للتحقيق.