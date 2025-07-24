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أول تعليق من ديانج بعد انضمام زيزو للأهلي

02:24 ص الخميس 24 يوليه 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 13 صورة
    أليو ديانج لاعب الأهلي
  • عرض 13 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 13 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 13 صورة
    أليو ديانج (1)
  • عرض 13 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 13 صورة
    أليو ديانج والسولية ضد الزمالك
  • عرض 13 صورة
    ديانج
  • عرض 13 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 13 صورة
    أليو ديانج لاعب الأهلي السابق
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    أليو ديانج لاعب الخلود السعودي
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    أليو ديانج 1
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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث أليو ديانج، لاعب منتخب مالي والمحترف ضمن صفوف النادي الأهلي، عن رد فعله بعد انضمام اللاعب أحمد السيد زيزو للقلعة الحمراء قادمًا من صفوف الزمالك.

وأكد ديانج خلال ظهوره على قناة الأهلي أنه لم يكن يتوقع انضمام زيزو للفريق بعد رحيله عن الزمالك واللعب معاً في فريق واحد.

وقال ديانج: "لم أتوقع ذلك إطلاقًا، كانت مفاجأة بالنسبة لي، وعندما رأيته معنا، قلت: "واو!" من شدة سعادتي".

كما تحدث ديانج عن مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية وقال:"كنت أتمنى الحصول على دقائق أكثر في بطولة كأس العالم للأندية، لكنني راضٍ بما تحقق، وسأواصل العمل الجاد لإثبات نفسي أكثر داخل الملعب."

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أليو ديانج زيزو الأهلي ديانج
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