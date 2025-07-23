موعد مباراة الأهلي الودية القادمة أمام البنزرتي التونسي

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراته الودية الثانية خلال معسكره التحضيري للموسم الجديد المقام في تونس.

وكان الأهلي قد واجه الملعب التونسي يوم الإثنين الماضي وديًا، وانتهى اللقاء بفوز المارد الأحمر بنتيجة 4-1.

موعد مباراة الأهلي القادمة مع البنزرتي التونسي

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع البنزرتي التونسي يوم الجمعة المقبل، الموافق 25 يوليو الجاري.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت تونس.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة الأهلي، التي حصلت على حقوق بث مباريات الفريق الودية خلال معسكره التحضيري في تونس.