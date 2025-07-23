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"الأعلى أجرًا".. قرار حاسم من الأهلي حول مصير أليو ديانج

11:17 م الأربعاء 23 يوليه 2025
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  • عرض 16 صورة
    أليو ديانج
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    أليو ديانج
  • عرض 16 صورة
    أليو ديانج لاعب الأهلي (1)
  • عرض 16 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 16 صورة
    أليو ديانج لاعب الأهلي
  • عرض 16 صورة
    أليو ديانج (1)
  • عرض 16 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 16 صورة
    أليو ديانج
  • عرض 16 صورة
    ديانج وحمدي فتحي
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    أليو ديانج
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    أليو ديانج
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    أليو ديانج والسولية ضد الزمالك
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كتب- محمد عبدالهادي:

أتخذ النادي الأهلي قرارًا هامًا حول مصير لاعبه المالي أليو ديانج، المحترف ضمن صفوف الفريق، وذلك مع اقتراب انتهاء تعاقده مع القلعة الحمراء.

وينتهي تعاقد أليو ديانج مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير القادم، ويبحث الأهلي عن حسم مصيره قبل انطلاق الموسم الجديد.

في هذا السياق، كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن النادي الأهلي قرر إيقاف البحث مؤقتًا عن بديل للاعب الوسط المالي أليو ديانج، وركز جهوده حاليًا على تجديد عقد اللاعب.

وأوضح عبد الجواد أن ديانج طلب الحصول على 1.8 مليون دولار سنويًا مقابل تمديد عقده، فيما يسعى الأهلي لإقناعه بالتجديد مقابل 1.5 مليون دولار، وهو ما سيجعله الأعلى أجرًا بين اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق.

ويواصل مسؤولو القلعة الحمراء التفاوض مع اللاعب ووكيله من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي، خاصة في ظل رغبة الجهاز الفني في الإبقاء على أحد أبرز عناصر خط الوسط خلال المواسم الماضية.

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أليو ديانج ديانج الأهلي أخبار الأهلي ابراهيم عبدالجواد
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