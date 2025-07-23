بقميص الريان القطري.. ظهور مثير للجدل من حامد حمدان

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، حديث الوسط الرياضي في الفترة الأخيرة، وذلك بعد أزمته مع فريقه بتروجيت ورفض الرحيل لصفوف نادي الزمالك بالميركاتو الصيفي الجاري.

وكان الزمالك قد تقدم بعرضًا رسميًا لضم اللاعب، ولكن إدارة نادي بتروجيت رفضت رحيله بسبب تمسك مدرب الفريق باللاعب حسبما أعلن في بيانه الأخير.

حامد حمدان تمرد على إدارة النادي بعد رفض رحيله عن الزمالك، وانقطع عن حضور التدريبات، حيث لم يشارك في المعسكر التحضيري للفريق بالموسم الجديد والمباريات الودية التي خاضها بتروجيت.

ونشر اللاعب اليوم الأربعاء، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وهو يرتدي قميص الريان القطري في صورة أثارت الجدل لدي الجماهير في ظل غموض موقفه ومصيره المجهول مع ناديه.