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"تبادل الكورة بالكتف".. فيديو مهارات بين أحمد سيد زيزو وبن شرقي

10:52 م الأربعاء 23 يوليو 2025
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    زيزو وكريم فؤاد
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    بن رمضان وزيزو
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    زيزو
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    زيزو ومحمد علي بن رمضان
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    زيزو
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    أحمد زيزو (3)
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    أحمد زيزو (1)
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    أشرف بن شرقي من تدريبات الأهلي اليوم_2
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    أشرف بن شرقي من وصول بعثة الأهلي إلى تونس
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    أشرف بن شرقي
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    أشرف بن شرقي
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كتب- محمد عبدالهادي:

تغني النادي الأهلي بالثنائي أحمد السيد زيزو والمغربي أشرف بنشرقي، المنضمان لصفوفه في الموسم الجاري، وذلك خلال المعسكر التحضيري المقام في تونس.

ويتواجد الأهلي في تونس خلال الفترة الجارية، لخوض معسكر تحضيري يتخلله بعض المباريات الودية، حيث ألتقي مع الملعب التونسي وفاز عليه بنتيجة 4-1.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي مقطع فيديو صغير لزيزو وبن شرقي وهما يتبادلان المهارات الفردية، وكتبت تعليق "الحريفة".

وانتقل زيزو لصفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري، في صفقة انتقال عقب انتهاء عقده مع نادي الزمالك.

بينما انضم المغربي أشرف بنشرقي عقب رحيله من الريان القطري لينضم للأهلي، بعدما سبق له ارتداء قميص الزمالك سابقًا.

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زيزو وأشرف بن شرقي زيزو أشرف بن شرقي الأهلي معسكر الأهلي
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