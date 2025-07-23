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عبدالله السعيد يوجه رسالة لجماهير الزمالك ويعلق على الصفقات الجديدة

10:30 م الأربعاء 23 يوليه 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 12 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 12 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 12 صورة
    عبدالله السعيد وزوجته
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    عبدالله السعيد
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    عبدالله السعيد من مباراة الزمالك وبيراميدز
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    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
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    عبدالله السعيد رفقة الونش وسيق وحسام عبد المجيد
  • عرض 12 صورة
    عبدالله السعيد
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    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود1
  • عرض 12 صورة
    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود
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كتب- محمد عبدالهادي:

عبر عبدالله السعيد، لاعب فريق الزمالك، عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين، مشيرًا إلى أن استمراره داخل النادي في هذا التوقيت يمثل خطوة مهمة ويضيف له الكثير على المستوى الكروي.

وقال عبدالله السعيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك: "التجديد لنادٍ بحجم الزمالك شرف كبير، وأسعى لاستغلال كل لحظة أرتدي فيها قميص هذا النادي من أجل تقديم الإضافة وتحقيق البطولات.

وشدد اللاعب المخضرم على أنه سيبذل أقصى جهد لديه، وسيعمل بروح الفريق الواحد مع زملائه، من أجل الظهور بالشكل الأمثل وإسعاد الجماهير التي وصفها بأنها "تستحق الكثير لما تقدمه من دعم دائم للفريق في جميع الظروف".

وأكد عبدالله السعيد أن الصفقات الجديدة تحتاج إلى الوقت والمساندة من اللاعبين الكبار من أجل الانسجام والتأقلم مع الأجواء داخل الفريق، مشيرًا إلى أن الجميع داخل الفريق سيعمل على مساعدتهم وتوفير المناخ المناسب للنجاح.

واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة شكر خاصة لجماهير الزمالك، قائلاً: "أشكر جمهور الزمالك على دعمه المتواصل، ونتعهد لهم ببذل أقصى ما لدينا لتحقيق البطولات وإسعادهم في الموسم الجديد."

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