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ماذا قال الشناوي بعد انتقال زيزو للأهلي؟

09:38 م الأربعاء 23 يوليو 2025
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    محمد الشناوي من تدريبات الأهلي اليوم_10
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كتب - نهى خورشيد

كشف أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول تعليق لـ محمد الشناوى عقب انتقاله إلى صفوف القلعة الحمراء.

وقال زيزو في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي الأهلى:"حمد الله على السلامة أخيرا يا أخي".

وكان زيزو انتقال إلى صفوف الأهلى في مطلع شهر يونيو الماضي، لمد أربع مواسم مقبلة، قادماً من صفوف الغريم نادي الزمالك في صفقة انتقال حر.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بالقلعة الحمراء، يخوض حالياً معسكره التحضيري استعداداً للموسم الجديد في تونس.

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أحمد سيد زيزو الأهلى محمد الشناوي انتقال زيزو للأهلى الزمالك
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