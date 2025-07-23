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"تصعيد مدافع شاب وراحة لعواد".. كواليس مران الزمالك اليوم استعداداً لودية دجلة

09:29 م الأربعاء 23 يوليو 2025
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كتب - نهى خورشيد

شهد مران الزمالك المسائي اليوم الأربعاء، والذي أقيم على ملعب "نادي النادي" بالعاصمة الإدارية، تركيزاً من الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا على الجوانب الخططية، إذ ألقى المدير الفني محاضرة فنية قبل انطلاق التدريبات، ووجه اللاعبين ببعض التعليمات التكتيكية.

واشتمل المران على تدريبات بدنية خفيفة، أعقبها تقسيمة فنية بين مجموعتين، مع متابعة دقيقة وتصحيح مستمر من فيريرا للأخطاء داخل الملعب.

وغاب الحارس محمد عواد عن المران، بعد حصوله على راحة بسبب آلام في الظهر، بينما واصل المدافع صلاح مصدق برنامجه التأهيلي للتعافي من الإجهاد العضلي.

كما شهد المران تصعيد المدافع الشاب علي عبد المجيد لاعب فريق مواليد 2005، لينضم للفريق الأول في المعسكر الجاري.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة وادي دجلة ودياً يوم الجمعة المقبل، ضمن معسكره المغلق الذي يختتم يوم 27 يوليو الجاري.

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