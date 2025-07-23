مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

أرسنال

1 0
14:30

ميلان

مباريات ودية -أندية

المصري

1 2
20:00

النجم الساحلى

جميع المباريات

إعلان

لاعب الزمالك يغادر المعسكر لوفاة زوجة شقيقه

09:21 م الأربعاء 23 يوليو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    عبدالله السعيد من مران الزمالك
  • عرض 7 صورة
    الجهاز الفني للزمالك
  • عرض 7 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والشمس
  • عرض 7 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والشمس
  • عرض 7 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والشمس
  • عرض 7 صورة
    لقطات من مباراة الزمالك والشمس
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

غادر محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكر الفارس الأبيض المقام حالياً بالعاصمة الإدارية، بعد حصوله على إذن من عبد الناصر محمد مدير الكرة بالتنسيق مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

وجاء خروج شحاتة من معسكر الفارس الأبيض، عقب تلقيه نبأ وفاة زوجة شقيقه لحضور مراسم الجنازة.

وحرص مدير الكرة على توفير سيارة خاصة للاعب من أجل السفر إلى محافظة المنيا مسقط رأسه لحضور الجنازة، وذلك عقب انتهاء المران المسائي .

وتقدم جميع أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الفريق بالعزاء لـ محمد شحاتة في وفاة زوجة شقيقه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك محمد شحاتة لاعب الزمالك يغادر المعسكر لوفاة زوجة شقيقه معسكر الزمالك محمد عبدالناصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - أول رد رسمي على أنباء توتر العلاقة بين مصر والسعودية
الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
رئيس الوزراء يكشف عن موعد تشغيل محطة الضبعة النووية
تنسيق الثانوية العامة 2025.. مؤشرات كليات الطب والهندسة
تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)