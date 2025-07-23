لاعب الزمالك يغادر المعسكر لوفاة زوجة شقيقه

كتب - نهى خورشيد

غادر محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكر الفارس الأبيض المقام حالياً بالعاصمة الإدارية، بعد حصوله على إذن من عبد الناصر محمد مدير الكرة بالتنسيق مع المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا.

وجاء خروج شحاتة من معسكر الفارس الأبيض، عقب تلقيه نبأ وفاة زوجة شقيقه لحضور مراسم الجنازة.

وحرص مدير الكرة على توفير سيارة خاصة للاعب من أجل السفر إلى محافظة المنيا مسقط رأسه لحضور الجنازة، وذلك عقب انتهاء المران المسائي .

وتقدم جميع أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الفريق بالعزاء لـ محمد شحاتة في وفاة زوجة شقيقه.