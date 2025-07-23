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بيراميدز يعلن خوضه مواجهة ودية جديدة في معسكر تركيا

08:44 م الأربعاء 23 يوليو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مباراة بيراميدز والرجاء مطروح الودية
  • عرض 6 صورة
    مباراة بيراميدز والرجاء مطروح الودية
  • عرض 6 صورة
    مباراة بيراميدز والرجاء مطروح الودية
  • عرض 6 صورة
    مباراة بيراميدز والرجاء مطروح الودية
  • عرض 6 صورة
    مباراة بيراميدز والرجاء مطروح الودية
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كتب - نهى خورشيد

أعلن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن خوض الفريق مواجهة ودية جديدة أمام نادي قاسم باشا التركي، مساء السبت المقبل، ضمن المعسكر الإعدادي المقام حالياً في تركيا استعداداً للموسم الجديد.

وأوضح سعيد أن اللقاء سيُقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت إسطنبول، لتأتي بعد التعادل الإيجابي أمام باندرما سبور بهدفين لمثلهما في اللقاء الودي الأول.

وأشار إلى أن بعثة بيراميدز ستغادر مقر المعسكر في مدينة إزميت صباح الجمعة متوجهة إلى إسطنبول، إذ سيؤدي الفريق مرانه الأخير على ملعب قاسم باشا، قبل المبيت هناك استعداداً للمباراة.

ومن المنتظر أن يعود الفريق إلى إزميت عقب نهاية اللقاء لمواصلة برنامجه التحضيري.

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