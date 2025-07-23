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كواليس جلسة فيريرا وعبدالناصر قبل ودية وادي دجلة

07:04 م الأربعاء 23 يوليو 2025
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (4)
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    يانيك فيريرا مدرب الزمالك الجديد (9)
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كتب - نهى خورشيد

عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة تنسيقية مساء اليوم الأربعاء مع مدير الكرة عبد الناصر محمد، وذلك على هامش المران المسائي للفارس الأبيض المقام على ملعب "نادي النادي" في العاصمة الإدارية، ضمن المعسكر التحضيري المغلق استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وشهدت الجلسة مناقشة تفاصيل المرحلة المقبلة من المعسكر، بجانب التجهيزات الخاصة بالمباراة الودية المرتقبة أمام وادي دجلة، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، قبل انتهاء المعسكر في 27 يوليو الجاري.

ويواصل الزمالك مبارياته التحضيرية، إذ سبق له الفوز على فريق رع بهدف دون رد، قبل أن يتغلب على الشمس بنتيجة مثيرة 5-4 في مباراتين وديتين أقيمتا يومي الجمعة والسبت الماضيين.

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يانيك فيريرا الزمالك محمد عبدالناصر وادي دجلة
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