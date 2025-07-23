انتظام ثنائي الفريق.. تفاصيل تدريبات الأهلي اليوم

كتبت-هند عواد:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته ظهر اليوم بمدينة طبرقة التونسية، في إطار معسكر الإعداد الخارجي استعداداً للموسم المقبل.

وبدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية التي استغرقت حوالي 30 دقيقة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، بينما أدى حراس المرمى مرانا قويا شهد تنفيذ العديد من التدريبات المتنوعة.

وانتظم الثنائي أحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات، في المران الجماعي للفريق اليوم، بعدما تعافى الأولى من كدمة في القدم، والثاني من آلام السمانة.

ويختتم الأهلي معسكره المقام في مدينة طبرقة التونسية، يوم السبت المقبل قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال بقية فترة الإعداد.

وحقق الأهلي الفوز في أولى مبارياته الودية بمعسكر الإعداد على حساب فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف.

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