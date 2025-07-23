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انتظام ثنائي الفريق.. تفاصيل تدريبات الأهلي اليوم

04:23 م الأربعاء 23 يوليو 2025
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    أحمد نبيل كوكا من تدريبات الأهلي اليوم_1
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    أفشة من تدريبات الأهلي اليوم_3
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    حسين الشحات من تدريبات الأهلي اليوم_6
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    خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي من تدريبات الفريق اليوم_7
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    زيزو من تدريبات الأهلي اليوم_8
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    تريزيجيه من تدريبات الأهلي اليوم_5
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    أشرف بن شرقي من تدريبات الأهلي اليوم_2
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    محمد شريف من تدريبات الأهلي اليوم_11
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    محمد علي بن رمضان من تدريبات الأهلي اليوم_12
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    محمد الشناوي من تدريبات الأهلي اليوم_10
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    ياسر إبراهيم من تدريبات الأهلي اليوم_14
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    محمد هاني من تدريبات الأهلي اليوم_13
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    عمر كمال عبد الواحد من تدريبات الأهلي اليوم_9
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كتبت-هند عواد:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته ظهر اليوم بمدينة طبرقة التونسية، في إطار معسكر الإعداد الخارجي استعداداً للموسم المقبل.

وبدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية التي استغرقت حوالي 30 دقيقة، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية، بينما أدى حراس المرمى مرانا قويا شهد تنفيذ العديد من التدريبات المتنوعة.

وانتظم الثنائي أحمد رمضان بيكهام وحسين الشحات، في المران الجماعي للفريق اليوم، بعدما تعافى الأولى من كدمة في القدم، والثاني من آلام السمانة.

ويختتم الأهلي معسكره المقام في مدينة طبرقة التونسية، يوم السبت المقبل قبل العودة إلى القاهرة لاستكمال بقية فترة الإعداد.

وحقق الأهلي الفوز في أولى مبارياته الودية بمعسكر الإعداد على حساب فريق الملعب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدف.

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تدريبات الأهلي النادي الأهلي مدينة طبرقة التونسية
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