من هو المصري كريم أحمد موهبة ليفربول الواعدة؟

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، في بيان رسمي، توقيع عقد احترافي مع اللاعب المصري كريم أحمد، صاحب الـ18 عاما.

من هو كريم أحمد لاعب ليفربول؟

انضم كريم أحمد الذي ولد في إنجلترا لأبوين مصريين، إلى أكاديمية ليفربول في سن السادسة، وفي عام 2023 حصل على عقد منحة دراسية.

رحب نادي ليفربول بجيله الجديد في موسم 2023/24 بـ 12 عقدًا جديدًا للاعبي الأكاديمية، بما في ذلك منحة دراسية للمهاجم المصري كريم أحمد، الذي ظهر لأول مرة مع فريق ليفربول تحت 18 عامًا كلاعب تحت 16 عامًا في موسم 2022-23.

وفي أول ظهور لكريم أحمد مع ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، سجل هدفا، بعدها سجل في شباك إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 18 سنة.

وانضم كريم أحمد إلى فريق تحت 18 عامًا في عامه الأول في موسم 2023-2024، وفي أكتوبر 2024، تم استدعاء لاعب ليفربول إلى معسكر منتخب مصر تحت 20 عاما، استعدادا لتصفيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما.

اقرأ أيضًا:

مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم

من هما الرجلان الغامضان في حياة لامين يامال؟