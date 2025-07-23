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"الرابونا في حضرة الفرسان".. عمرو السولية ينضم إلى هذا النادي

03:00 م الأربعاء 23 يوليه 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    عمرو السولية
  • عرض 9 صورة
    عمرو السولية
  • عرض 9 صورة
    إمام عاشور مع مروان عطية وعمرو السولية (2)
  • عرض 9 صورة
    عمرو السولية
  • عرض 9 صورة
    عمرو السولية (2)
  • عرض 9 صورة
    عمرو السولية
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    عمرو السولية
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    عمرو السولية من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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كتبت-هند عواد:

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع عمرو السولية لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا كليوباترا على موقع "فيسبوك"، صورة السولية بقميص الفريق، وكتبت: "الرابونا في حضرة الفرسان، رحبوا معنا بنجم فريقنا الجديد، المايسترو عمرو السولية".

ورحل عمرو السولية عن صفوف الأهلي بعد 9 سنوات داخل صفوف القلعة الحمراء، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

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عمرو السولية سيراميكا كليوباترا الأهلي عمرو السولية ينضم إلى سيراميكا كليوباترا
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