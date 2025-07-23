"الرابونا في حضرة الفرسان".. عمرو السولية ينضم إلى هذا النادي

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد مع عمرو السولية لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا كليوباترا على موقع "فيسبوك"، صورة السولية بقميص الفريق، وكتبت: "الرابونا في حضرة الفرسان، رحبوا معنا بنجم فريقنا الجديد، المايسترو عمرو السولية".

ورحل عمرو السولية عن صفوف الأهلي بعد 9 سنوات داخل صفوف القلعة الحمراء، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

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