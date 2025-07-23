عرضان برتغالي ومصري.. الأهلي يستقر على إعارة لاعبه

القاهرة-مصراوي

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، على إعارة أحمد خالد "كباكا" لاعب الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي يملك عرضا رسميا لكباكا من الدوري البرتغالي، وذلك لاستعارته بنية البيع النهائي".

وأضاف: "اللاعب يملك عروض أخرى من الدوري المصري الممتاز، أبرزها زد، وسيحسم الأهلي وجهة اللاعب المقبلة عقب عودة الفريق من معسكره الحالي في تونس".

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