عرضان برتغالي ومصري.. الأهلي يستقر على إعارة لاعبه
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القاهرة-مصراوي
استقر مجلس إدارة النادي الأهلي، على إعارة أحمد خالد "كباكا" لاعب الفريق، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي يملك عرضا رسميا لكباكا من الدوري البرتغالي، وذلك لاستعارته بنية البيع النهائي".
وأضاف: "اللاعب يملك عروض أخرى من الدوري المصري الممتاز، أبرزها زد، وسيحسم الأهلي وجهة اللاعب المقبلة عقب عودة الفريق من معسكره الحالي في تونس".
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